Rapporto Ue/Fao/Wfp: crisi alimentari continuano a colpire -8

Roma, 22 mar. - Insicurezza alimentare acuta si verifica quando l`impossibilità di consumare cibo adeguato mette direttamente in pericolo le vite e i mezzi di sostentamento delle persone. E`un valore basato su scale di misurazione riconosciute a livello internazionale quali l`Integrated Food Security Phase Classification (IPC) e il Cadre Harmonisé (CH). Corrisponde ai valori di fame IPC da 3 a salire (IPC 3 - Crisi; IPC 4 - Emergenza; IPC 5 Catastrofe/Carestia). Il livello 5 rappresenta il livello più grave di crisi alimentare acuta e protratta.

Fame Cronica si intende una situazione nella quale una persona non è in grado di consumare cibo sufficiente a mantenere uno stile di vita normale e attivo per un periodo prolungato. Ogni anno l`ONU aggiorna sul numero delle persone che soffrono di fame cronica. L` ultimo rapporto (ottobre 2017) indica che 815 milioni di persone al mondo patiscono la fame cronica.