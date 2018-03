Rapporto Ue/Fao/Wfp: crisi alimentari continuano a colpire -7

Roma, 22 mar. - In un video messaggio, il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres ha affermato: "Rapporti come questi ci forniscono dati e analisi fondamentali per meglio comprendere la sfida. Sta a noi ora agire per rispondere ai bisogni di chi affronta ogni giorno la maledizione della fame e per affrontarne le cause alla radice."

"Se vogliamo raggiungere Fame Zero dobbiamo riconoscere il rapporto tra fame e conflitti. Investire nella sicurezza alimentare e nei mezzi di sussistenza in situazioni di conflitto salva vite, rafforza la resilienza e può contribuire a sostenere la pace" ha ricordato il Direttore Generale della FAO, José Graziano da Silva.

"Le conseguenze della fame e dei cambiamenti climatici sono gravi: milioni di persone in più severamente e disperatamente affamate. I combattimenti devono fermarsi ora e il mondo deve collaborare per impedire queste crisi che spesso accadono davanti ai nostri occhi. Il Rapporto Globale mostra la magnitudine delle crisi di oggi, ma ci dice anche che se uniamo la volontà politica e le tecnologie moderne possiamo raggiungere un mondo con più pace, più stabilità e dove la fame diventerà soloun ricordo del passato" ha affermato David Beasley, Direttore Esecutivo del WFP. (Segue)