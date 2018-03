Rapporto Ue/Fao/Wfp: crisi alimentari continuano a colpire -6

Roma, 22 mar. - "La fame e l`insicurezza alimentare rappresentano una piaga per milioni di persone nel mondo. Di fronte a disastri causati dall`uomo e dalla natura, dovremmo dare corpo a una risposta globale più robusta e strategica alle crisi alimentari. Il Rapporto Globale è uno strumento fondamentale per mettere in pratica il nesso umanitario e dello sviluppo oltre ad aiutarci nella lotta comune contro la fame" ha affermato Christos Stylianides, Commissario Europeo per gli Aiuti Umanitari e la Gestione delle Crisi.

Neven Mimica, Commissario Europeo per la Cooperazione Internazionale e lo Sviluppo ha sottolineato: "Le crisi alimentari sono destinate a diventare più acute, più persistenti e più complesse, visti i trend attuali e le cause scatenanti, con effetti devastanti sulle vite di milioni di persone. Con il Rapporto Globale sulle Crisi Alimentari siamo riusciti a produrre un`analisi congiunta a livello globale. Assicuro il mio pieno impegno a portare avanti questa iniziativa e sono convinto che un maggiore dialogo globale, una pianificazione comune e azioni di risposta coordinate permetteranno alla UE, ai paesi partner e alle istituzioni internazionali di affrontare meglio le cause alla radice delle crisi alimentari." (Segue)