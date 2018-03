Rapporto Ue/Fao/Wfp: crisi alimentari continuano a colpire -5

Roma, 22 mar. - Il Rapporto Globale sulle Crisi Alimentari riunisce dati e analisi regionali e nazionali da fonti multiple in un unico documento che fornisce un`immagine chiara e approfondita delle crisi alimentari e dell`insicurezza alimentare acuta nei paesi colpiti.

Fornendo analisi basate sull`evidenza dei fatti, il rapporto dimostra come, oltre agli aiuti umanitari - che rimangono di importanza fondamentale - l`azione per lo sviluppo deve impegnarsi con maggiore anticipo per affrontare le cause alla radice della vulnerabilità estrema, costruendo quindi la resilienza.

Si prevede che il Global Network contro le Crisi Alimentari lanciato dall'Unione Europea, dalla FAO e dal WFP al Summit Umanitario Mondiale nel 2016 diventerà sempre più il motore alla base del nesso tra azioni umanitarie, sviluppo e pace, promuovendo un maggiore coordinamento tra le agenzie umanitarie e per lo sviluppo. (Segue)