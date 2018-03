Rapporto Ue/Fao/Wfp: crisi alimentari continuano a colpire -4

Roma, 22 mar. - Secondo il rapporto, nel 2018 i conflitti continueranno a causare crisi alimentari in paesi come l`Afghanistan, la Repubblica Centrafricana, la Repubblica Democratica del Congo, il Nord Est della Nigeria, la regione del Lago Chad, il Sud Sudan, la Siria, lo Yemen oltre alla Libia e il Sahel centrale (Mali e Niger).

Lo Yemen rimarrà probabilmente il paese con la crisi alimentare più grave al mondo. Si prevede un peggioramento della situazione, soprattutto a causa delle difficoltà di accesso, del collasso economico e dell`insorgenza di malattie.

Uguali sono le previsioni per l`impatto di condizioni climatiche particolarmente secche sui raccolti e sulla produzione animale, che inaspriranno l`insicurezza alimentare in zone pastorali della Somalia, dell`Etiopia sud-orientale, del Kenya orientale, in Africa Occidentale e nel Sahel, inclusi Senegal, Chad, Niger, Mali, Mauritania e Burkina Faso. (Segue)