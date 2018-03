Rapporto Ue/Fao/Wfp: crisi alimentari continuano a colpire -3

Roma, 22 mar. - Le situazioni di conflitto rimangono il fattore principale alla base della grave insicurezza alimentare in 18 paesi - 15 dei quali in Africa e Medio Oriente. Sono i conflitti la causa principale della maggior parte dei casi di insicurezza alimentare acuta nel mondo, rappresentando il 60 per cento del totale, 74 milioni di persone.

I disastri climatici - soprattutto la siccità - hanno provocato crisi alimentari in 23 paesi, due terzi dei quali in Africa, gettando nell`insicurezza alimentare grave 39 milioni di persone. Conflitti, disastri climatici e altri fattori spesso contribuiscono a crisi complesse che hanno ripercussioni devastanti e durature sui mezzi di sostentamento delle persone.

Intere comunità e un numero maggiore di donne e bambini hanno bisogno di supporto nutrizionale rispetto all`anno scorso;servono soluzioni durature se vogliamo invertire questo trend.

