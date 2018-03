Rapporto Ue/Fao/Wfp: crisi alimentari continuano a colpire -2

Roma, 22 mar. - Prodotto ogni anno da un gruppo di partner umanitari internazionali (lista completa in fondo), il rapporto è stato presentato da rappresentanti dell`Unione Europea, dell`Agenzia delle Nazioni Unite per l`Alimentazione e l`Agricoltura (FAO) e del World Food Programme (WFP) in un briefing per i paesi membri dell`ONU a Roma.

Il rapporto sottolinea come le crisi alimentari siano sempre più determinate da cause complesse e che spesso agiscono in contemporanea, quali conflitti, shock climatici estremi, prezzi alti degli alimenti di base.

La situazione descritta dal rapporto mette in luce la necessità urgente di azioni che sappiano al tempo stesso salvare vite, salvare i mezzi di sostentamento e affrontare alla radice le cause delle crisi, hanno affermato i partner. (Segue)