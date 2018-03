Rapporto Ue/Fao/Wfp: crisi alimentari continuano a colpire

Roma, 22 mar. - Un nuovo rapporto pubblicato oggi da Ue, Fao e Wfp lancia l`allarme sui livelli crescenti di fame acuta. Circa 124 milioni di persone in 51 paesi sono stati colpite da una grave insicurezza alimentare nel 2017 - 11 milioni in più rispetto all`anno precedente. Questo quanto riportato dalla nuova edizione del Rapporto Globale sulle Crisi Alimentari.

Il rapporto definisce "insicurezza alimentare acuta" un livello di fame tanto severo da rappresentare una minaccia diretta alla vita o ai mezzi di sostentamento delle persone.

Il peggioramento della situazione è ascrivibile in larga misura allo scoppio o all`acuirsi di conflitti e instabilità in paesi come il Myanmar, la Nigeria nord-orientale, la Repubblica Democratica del Congo, il Sud Sudan e lo Yemen. Condizioni prolungate di siccità hanno invece causato il susseguirsi di scarsi raccolti in paesi già colpiti da alti livelli di insicurezza alimentare e malnutrizione in Africa orientale e meridionale. (Segue)