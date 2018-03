Italianonline: confronto costruttivo a Mise, aperto tavolo tecnico

Roma, 22 mar. - Dopo l'incontro del 20 marzo con il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, "in concerto con le istituzioni, Società, il Ministero, la Regione e il Comune, hanno ritenuto di aprire un tavolo tecnico per verificare quali azioni poter mettere in campo al fine di rendere meno traumatico questo inevitabile "turnaround" aziendale, ovvero una completa trasformazione digitale. Il tutto avendo a mente il contesto generale e le disposizioni normative che regolamentano queste situazioni". Lo comunica una nota di Italiaonline.