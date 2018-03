Catalogna, la presidenza di Jordi Turull appesa a un filo -4

Roma, 22 mar. - In altre parole, se Turull fosse investito oggi re Felipe VI sarebbe comunque obbligato a firmare il decreto di nomina, indipendentemente da quanto decida domani la Corte Suprema. A questo punto, se l'investitura dovesse andare a buon fine, gli indipendentisti dovranno valutare con attenzione quali personalità entreranno a far parte dell'esecutivo, perché è assi probabile che Turull si veda costretto a cedere la presidenza, anche ad interim, in tempi brevissimi.

Ciò riaprirebbe il fonte interno fra i conservatori di JXC e la sinistra di Erc su chi debba essere il numero due del governo, che presumibilmente sarebbe chiamato a tenerne le redini: fino ad ora tutti e tre i candiodatin alal rpesidneza - Puigdemont, Jordi Sanchez e Turull - sono stati eletti nelle liste di JXC, ma Erc - forte anche dei sondaggi che la danno di nuovo davanti ai conservatori in caso di ritorno alle urne - potrebbe pretendere una vicepresidenza non più simbolica.