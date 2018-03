Catalogna, la presidenza di Jordi Turull appesa a un filo -3

Roma, 22 mar. - Oltre al fonte interno, gli indipendentisti devono affrontare una nuova ingerenza della magistratura, che ha improvvisamente accelerato l'iter per la messa sotto accusa degli ex membri del governo regionale, fra cui lo stesso Turull: domani il giudice Pablo Llarena potrebbe quindi decidere per la carcerazione preventiva, il che porrebbe un grave problema per il funzionamento dell'esecutivo regionale.

Il governo di Madrid aveva in un primo momento avvertito che qualunque governo "non conforme alla legge" avrebbe comportato il mantenimento dell'articolo 155 della Costituzione, ovvero il commissariamento della regione; tuttavia la Moncloa ha dovuto fare un parziale passo indietro ammettendo che qualora venisse investito dal Parlamento regionale Turull non potrebbe perdere la sua condizione di presidente anche nel caso in cui venisse messo in carcere. (Segue)