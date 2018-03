Catalogna, la presidenza di Jordi Turull appesa a un filo -2

Roma, 22 mar. - Se le cose rimanessero così, Turull non avrebbe alcuna possibilità: nella prima votazione infatti senza i quattro voti della Cup il resto del blocco indipendentista non potrebbe raggiungere la maggioranza assoluta necessaria; ma anche nella seconda, che si terrebbe fra 48 ore, non avrebbe quella semplice richiesta dal momento che Carles Puigdemont e Toni Comin, i due deputati indipendentisti all'estero, non potrebbero votare né vi sarebbe il tempo necessario perché possano rinunciare al seggio.

Per questo motivo sia Erc che JXC hanno messo in chiaro che o Turull viene eletto al primo giro coi voti della Cup, o non se ne farà niente (anche perché fra 48 ore Turull potrebbe essere già in carcere e dichiarato ineleggibile): al momento tuttavia il rapporto trasmesso dalla dirigenza dei radicali alla propria base sembra ancora orientato verso l'astensione, il che obbligherebbe di nuovo il blocco indipendentista a trovare una soluzione alternativa. (Segue)