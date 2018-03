Catalogna, la presidenza di Jordi Turull appesa a un filo

Roma, 22 mar. - Jordi Turull potrebbe diventare questo pomeriggio il 131o presidente della Generalitat catalana, ma sulla sua investitura pendono due minacce: l'astensionismo degli indipendentisti radicali della Cup e la possibile reclusione che la Corte Suprema deciderà nella giornata di domani, che ha costretto il presidente del Parlamento Roger Torrent ad anticipare la sessione di investitura inizialmente prevista per la settimana prossima.

L'incognita più immediata riguarda l'atteggiamento della Cup, che riunirà alle 15 il proprio consiglio politico per decidere quale linea tenere nel successivo dibattito di investitura, previsto due ore dopo: quella attuale prevede l'astensione, dal momento che l'accordo fra Junts per Ctalunya ed Erc per investire Turull non conterrebbe secondo i radicali sufficienti elementi di progresso verso l'indipendenza. (Segue)