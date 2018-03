Istat: nel 2015 disperso il 41,4% dell'acqua a causa delle perdite

Roma, 22 mar. - Nel 2015 disperso il 41,4% dell'acqua. Le perdite idriche totali percentuali, aliquota dell`acqua immessa che non arriva agli utenti finali, si attestano al 41,4% a livello nazionale, pari a 3,45 miliardi di metri cubi nel 2015. Nel dettaglio le perdite idriche reali, dovute a corrosione o deterioramento delle tubazioni, rotture nelle tubazioni o giunzioni difettose e inefficienze, risultano pari al 38,3%; mentre le perdite idriche apparenti, riconducibili a consumi non autorizzati ed errori di misura, sono il 3,1% dell`acqua immessa in rete. In occasione della Giornata mondiale dell`acqua, istituita dall`Onu e celebrata ogni anno il 22 marzo, l`Istat fornisce un quadro di sintesi delle principali statistiche sulle risorse idriche.

Quanto alle sole gestioni in economia, la percentuale di perdite idriche totali scende al 39,2%, mentre sale al 41,7% per le gestioni specializzate. Se, quindi, i gestori in economia hanno dichiarato mediamente perdite inferiori rispetto ai gestori specializzati, bisogna tener conto che la misurazione delle variabili coinvolte nel calcolo dell`indicatore è meno diffusa che tra gli enti specializzati. Il seguente grafico consente di confrontare, attraverso le principali statistiche di sintesi, le perdite idriche totali per tipologia di gestione

L`analisi delle perdite idriche totali di rete per comune evidenzia le aree del territorio in cui la performance del servizio è meno efficiente. Il 7,5% dei comuni in cui è presente il servizio di distribuzione ha perdite idriche totali molto alte, maggiori del 70%. Tra questi compare anche un comune capoluogo di provincia: Frosinone (75,4%). Le regioni con la quota più elevata di comuni con perdite superiori al 70% sono, nell`ordine, Lazio (30,2%), Friuli-Venezia Giulia (28,0%) e Basilicata (21,4%); a seguire, le regioni che si trovano in maggiore sofferenza sono, per la gran parte, nelle aree del Mezzogiorno.

Abbassando la soglia della dispersione a quantità superiori al 50%, si rileva che, comunque, nel 28% dei comuni si perde più della metà dell`acqua immessa in rete. Tra questi figurano, oltre a Frosinone, altri 25 comuni capoluogo di provincia, dei quali cinque sono addirittura capoluoghi di regione: Potenza (68,8%), Campobasso (67,9%), Cagliari (59,3%), Palermo (54,6%) e Bari (52,3%). Perdite gravose e pari ad almeno il 40% anche nelle città capoluogo di regione Catanzaro (49,2%), Firenze (47,1%), Trieste (46,8%), Roma (44,1%) e Perugia (41,4%). Di contro, appena il 6,5% dei comuni italiani dotati di servizio di distribuzione dell`acqua potabile presenta perdite idriche totali uguali o inferiori al 10%. Le regioni più virtuose sono la Valle d`Aosta, con il 31,1% dei comuni interessati da perdite basse e la Provincia autonoma di Trento (23,8%). Macerata è l`unico comune capoluogo di provincia in cui si rilevano perdite inferiori al 10%, avendo raggiunto nel 2015 un valore dell`indicatore pari all`8,6%. Dispersioni contenute anche nei comuni di Mantova (11,6%), Pordenone (11,7%), Monza (12,0%), Foggia (12,9%), Udine (13,7%), Lanusei (13,9%) e Pavia (14,8%), che non superano il 15% di perdite.