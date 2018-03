M5S, gruppo Camera sarà di 220 deputati, 4 "impresentabili" al Misto

Roma, 22 mar. - La Camera dei deputati ha proclamato i 630 deputati eletti alle elezioni del 4 marzo. In serata i nomi saranno disponibili sul sito. Ma ancora non si conoscono ufficialmente le composizioni dei gruppi parlamentari. Per il Movimento 5 stelle però già si sa che gli eletti sono stati 224 ma il gruppo si fermerà a 220 perchè 4 di loro sono stati "rifiutati" in quanto considerati impresentabili dal Movimento e quindi si iscriveranno al gruppo Misto, si tratta di Andrea Cecconi, Antonio Tasso, Silvia Benedetti e Salvatore Caiata.