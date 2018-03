Lorenzin: Osservatorio buone pratiche sanità avrà ruolo decisivo

Roma, 22 mar. - "Oggi si insedia l'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella #sanità. L`istituzione dell`Osservatorio delle buone pratiche rappresenta un tassello importante per la piena applicazione della Legge sulla Responsabilità professionale. Una legge che garantisce da un lato il diritto del cittadino ad essere risarcito in caso di errore medico e al contempo garantisce al medico di poter lavorare in serenità e quindi di non temere nel compiere interventi che possono salvare la vita delle persone, che questi possano essere trasformati in occasioni di denuncia". Lo scrive la ministra della Salute Beatrice Lorenzin su facebook sottolineando che "contrastare la piaga della medicina difensiva è sempre stato un tema sul quale il Ministero della Salute ha prestato grande attenzione e su cui abbiamo dato risposte concrete a cittadini e professionisti".

"In questo quadro, l`Osservatorio ha un ruolo decisivo nell`acquisire i dati regionali su rischi ed eventi avversi, individuare misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e il monitoraggio delle best practices per la sicurezza delle cure nonché per la formazione e l'aggiornamento del personale sanitario", aggiunge Lorenzin.