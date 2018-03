Cnel, Cgil: nessuna indennità e rimborso a nostri consiglieri

Roma, 22 mar. - "In merito alle nomine deliberate dal consiglio dei ministri di ieri, in seno al Cnel dei 48 rappresentanti delle categorie produttive, suddivisi tra rappresentanti de lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e delle imprese, si ribadisce che i nostri consiglieri non percepiranno nessuna indennità". Lo afferma in una nota la Cgil.

"Per quanto riguarda, inoltre, i rimborsi spese relativi a trasferte per partecipare alle riunioni istituzionali del Cnel, questi - sottolinea il sindacato di corso d`Italia - saranno a carico della nostra organizzazione".