Upa e Ftcc, nuovo corso privacy è nuova cultura azienda

Roma, 22 mar. - Su iniziativa di UPA, l`associazione delle aziende che investono in pubblicità, e dello studio legale FTCC (Fusi Testa Cottafavi Canu) si è tenuto a Milano, al Piccolo Teatro Grassi, un incontro aperto a tutto il mondo della comunicazione sul tema "GDPR, comunicazione e attività di marketing: cosa cambia davvero in Italia. Istruzioni per l`uso ".

La partecipazione di Giovanna Bianchi Clerici, componente del Collegio del Garante Privacy, ha offerto lo spunto - si legge in un comunicato degli organizzatori - per un confronto diretto con l`Autorità su temi di grande impatto per la vita delle aziende, in un momento in cui la digitalizzazione permette di raccogliere dati sempre più ricchi e complessi e la capacità pressoché infinita di elaborazione delle informazioni rende più problematico il rapporto con il consumatore.

Nell`introduzione alla giornata il presidente dell`UPA Lorenzo Sassoli de Bianchi ha ribadito agli oltre 500 presenti rappresentanti del mondo imprenditoriale, pubblicitario, legale e della stampa la necessità che per le aziende si inauguri una nuova stagione della cultura della privacy che deve diventare parte integrante della cultura aziendale, rispettando il consumatore e la sua identità. Il consumatore così acquisirà un ruolo attivo nel processo. Spesso vissuta come una barriera alle performance di business la privacy invece, se ben gestita, permette alle aziende di meglio selezionare tra la quantità di big data ormai patrimonio del sistema rendendoli intellegibili e utilizzabili. Certamente la sua applicazione è una sfida enorme per le aziende, sia in termini di persone da dedicare che di costi da sostenere che di riassetti organizzativi. Il consumatore non si sentirà più escluso e potrà scegliere se, quando e come autorizzare l`uso dei propri dati. La data protection costituirà anche una leva per la creazione di posti di lavoro qualificati. All`alba dell`affermarsi dell`intelligenza artificiale, la data protection potrà essere uno strumento per umanizzare la quarta rivoluzione industriale aumentando il rispetto per gli esseri umani.

Anche la presenza di Giovanna Bianchi Clerici ha portato un senso di sicurezza al bisogno di certezze da parte delle aziende, aiutando a dipanare la matassa e fornendo una bussola autorevole su cosa aspetta gli operatori da qui al 25 maggio, data dell`entrata in vigore del Regolamento.

UPA ha cercato di muoversi con tempismo e attivismo insieme allo studio FTCC producendo non solo formazione e linee guida sui diversi temi ma anche predisponendo documenti a copertura delle diverse necessità, dal modello di registro al fac-simile di nomina del DPO a vantaggio dei propri associati. Così come per i cookies anche in questo caso il confronto con il Garante non può che essere di alto valore aggiunto. Un proficuo rapporto fra aziende e istituzioni permette di calare senza patemi i dettati normativi nella realtà operativa.

Giovanna Bianchi Clerici nel suo intervento ha sottolineato come l`applicazione del Regolamento rappresenti una vera e propria rivoluzione copernicana nell`approccio alla protezione dei dati personali. E ha ricordato, in particolare, come il principio cardine del nuovo quadro normativo sia quello della responsabilizzazione di chi tratta i dati, il quale godrà di maggiore autonomia rispetto al passato in merito alla gestione degli stessi, ma che al contempo dovrà valutare i rischi che alcuni trattamenti di dati personali presentano e predisporre tutte le misure atte a proteggerli. Anche il ruolo del Garante cambia: non sarà più di tipo autorizzativo, ma di vigilanza sul rispetto delle regole.

L`Autorità, ha aggiunto la Componente del Collegio, è impegnata ad accompagnare i soggetti pubblici e privati nell`attuazione delle nuove norme con un costante lavoro di formazione e informazione, anche attraverso linee guida all`applicazione del Regolamento.