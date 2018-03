Acqua, Istat: 2017 anno di eccezionale carenza

Roma, 22 mar. - Il 2017 è stato un anno nel quale si è manifestata un`eccezionale carenza di risorse idriche disponibili, soprattutto in alcune zone del Paese. La scarsità delle precipitazioni del trimestre autunnale 2016, proseguita nel 2017 in concomitanza con le alte temperature, ha avuto naturali effetti sui principali bacini idrografici, con una forte riduzione dei deflussi idrici. In occasione della Giornata mondiale dell'acqua, istituita dall'Onu e celebrata ogni anno il 22 marzo, l'Istat fornisce un quadro di sintesi delle principali statistiche sulle risorse idriche.

La rilevanza di questi fenomeni è quantificabile attraverso lo Standardized Precipitation Index (Spi) e la misura della portata dei principali corsi d`acqua italiani (Po, Adige, Arno e Tevere) rilevata nelle stazioni idrometriche più prossime alla foce. L`indice quantifica, a diverse scale temporali, il deficit di precipitazione e quindi gli effetti che ha sulla disponibilità delle differenti risorse idriche; il calcolo è basato su una lunga serie storica di dati di precipitazione. La scala temporale utilizzata è quella a 12 mesi, che ha riscontro sul livello delle falde acquifere e sulle portate fluviali, considerando come periodo di riferimento il trentennio 1981-2010.

Nel 2017, in tutti e quattro i bacini idrografici, le portate medie annue hanno registrato un decremento rispetto alla media del trentennio di riferimento 1981-2010, con una riduzione media complessiva del 39,6%. I mesi di maggiore siccità, analizzando gli andamenti dello SPI, riguardano soprattutto la seconda metà dell`anno, con condizioni di deficit pluviometrico sempre "estremamente secco", unica eccezione il mese di dicembre nel bacino del Tevere che risulta "molto secco". I primi mesi dell`anno, invece, mostrano regimi pluviometrici che vanno da valori "nella norma" a "estremamente secco"; solo il corso del fiume Po si presenta "estremamente secco" a partire dal mese di luglio. Dall`insieme delle analisi si evince, quindi, una forte riduzione dei deflussi idrici come conseguenza degli scarsi eventi meteorici.

Nel 2017, durante tutti i mesi dell`anno si evidenzia nelle portate del Po, alla stazione di Pontelagoscuro, una diminuzione rispetto al periodo di riferimento 1981-2010, in media del 41,1%, con un picco negativo del 60,6% ad ottobre, passando da 5.173 a 2.040 milioni di metri cubi. Dall`analisi dello Spi è confermata la scarsità delle precipitazioni con regime "estremamente secco", diffuso nella seconda metà dell`anno.