Repubblica ceca, esplosione in impianto chimico: almeno 6 morti -3

Roma, 22 mar. - L'ospedale di Praga-Vinohrady ha lanciato un piano d'emergenza e si sta preparando a ricevere un "numero significativo" di pazienti.

Secondo la portavoce dei vigili del fuoco, l'esplosione è avvenuta in una fabbrica della società Synthos, un'azienda specializzata nella produzione di gomma sintetica e polistirolo.

Un'altra esplosione era già avvenuta nel 2015, provocando due feriti.

Questo impianto fa parte del complesso della raffineria di Kralupy-nad-Vltavou.

"L'esplosione è avvenuta in una delle aziende situate in questo complesso e abbiamo immediatamente avviato un'indagine per stabilire tutte le circostanze e le cause", ha detto la portavoce della polizia Marketa Johnova, precisando che le prime informazioni sull'esplosione sono arrivate intorno alle 10.

Secondo la portavoce dei servizi di emergenza Petra Effenbergerova, l'incidente ha provocato - oltre ai morti - almeno sei feriti.

(fonte afp)