NIgeria, Unicef: soddisfatto per rilascio studentesse Dapchi

Roma, 22 mar. - "L`UNICEF accoglie con favore la notizia (diffusa ieri) del rilascio delle ragazze rapite il 19 febbraio 2018 in una scuola a Dapchi, nello stato di Yobe, nordest della Nigeria, che si sono ricongiunte alle loro famiglie. Secondo notizie non confermate, sarebbero ritornate più di 100 ragazze. Siamo lieti di constatare che le ragazze sono tornate nel sicuro ambiente familiare": lo ha dichirato Mohamed Malick Fall, rappresentante dell`UNICEF in Nigeria

"L`UNICEF sta lavorando a stretto contatto con il ministero della Gioventù, nello stato di Yobe, per fornire alle ragazze e alle loro famiglie il supporto necessario. Nei mesi passati, le ragazze potrebbero essere state esposte a violenze fisiche e sessuali. Hanno bisogno del supporto delle loro famiglie e comunità per sentirsi al sicuro e tornare a scuola".(Segue)