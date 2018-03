Dopo Brexit, passaporti Gb saranno realizzati da impresa francese

Roma, 22 mar. - Il nuovo passaporto che gli inglesi useranno dopo la Brexit potrebbe essere fabbricato da una società francese, ha riferito giovedì la stampa britannica, una scelta vissuta come una "umiliazione nazionale" da parte dei sostenitori dell'uscita dall'UE.

Secondo il quotidiano conservatore Telegraph, lo specialista francese in sicurezza digitale Gemalto sta per vincere il bando di gara lanciato dal governo britannico, davanti alla società britannica De La Rue, che ha curato sino ad oggi la produzione di passaporti.

Interrogato da AFP in merito al bando di gara, il ministero degli Interni non ha confermato la scelta di Gemalto, che non ha nemmeno reagito a una richiesta dell'AFP. Il ministro della cultura Matt Hancock a sua volta ha detto che il processo decisionale al riguardo non è ancora ultimato finito.

Il caso ha anche generato molte reazioni sui social network con l'hashtag #passportgate.