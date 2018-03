Milano, 22 mar. - Per il piano di investimenti di complessivi 5,3 miliardi al 2022, "non c'è nessun rischio dal possibile iter autorizzativo", ha assicurato Ferraris. "Il fronte delle autorizzazioni è sotto controllo e non vediamo rischi significativi legati a questi progetti, anche se dobbiamo monitorare giorno per giorno".