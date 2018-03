Grasso: da LeU no Aventino, ma presidenti Camere di garanzia

Roma, 22 mar. - "Siamo stati consultati e continueremo a stare nel dialogo non avremo certo posizioni aventiniane, abbiamo anche intenzione di partecipare atttivamente richiedendo anche riunioni bilaterali perchè riteniamo di poter dare un contributo valido anche per la formazione degli uffici di presidenza". Lo ha detto Pietro Grasso nel corso di una conferenza stampa con tutti gli eletti di Liberi e Uguali in Parlamento, tra questi Laura Boldrini e Nicola Fratoianni.

Quanto ai nomi Grasso ha spiegato che "nei contatti che ho avuto non ne sono stati fatti e quando ho chiesto mi hanno detto che erano solo stati fatti dalla stampa - ha aggiunto - comunque noi non facciamo un discorso personalistico, noi richiediamo certe caratteristiche ai presidenti: che siano figure istituzionali e di garanzia".