Roma, 22 mar. - "Chiederemo senz'altro la delega per costituire il gruppo parlamentare alla Camera, per il Senato ancora la composizione del gruppo Misto è in fase di completamento, certamente noi ci saremo e se ci sarà data la responsabilità di assumere la presidenza non ci tireremo indietro e saremo dispinibili a farlo". Così Pietro Grasso, leader di Liberi e Uguali, in conferenza stampa a Montecitorio, ha risposto ai giornalisti.