Guerini: su Camere se si riparte da zero per scelte migliori Pd c'è

Roma, 22 mar. - "Se si riparte da zero ragionando con disponibilità e con il criterio ispiratore che è quello di fare le scelte migliori per affidare le presidenze di Camera e Senato il Pd c'è". Lo ha detto a Radio Radicale Lorenzo Guerini coordinatore della segreteria del Pd.

"Mi auguro che ci possa essere da parte di tutte le forze politiche l'assunzione di responsabilità che il momento richiede - ha spiegato Guerini -. Leggo di nomi che vengono messi in campo, di incontri che vengono convocati e poi sconvocati, credo che ci sia l'esigenza di lavorare come è normale che si faccia in una situazione di questo tipo, si devono scegliere i vertici della due Camere, i presidenti di Camera e Senato, lo si deve fare con una attenzione ai profili che vengono messi in campo, e con la capacità di costruire intorno a quelle scelte un consenso largo e condiviso. Se il centro destra e il Movimento5stelle ritengono di chiudere la loro discussione tra questi due soggetti noi ne prendiamo atto e assisteremo alle scelte che faranno. Non credo che sia utile per far partire una legislatura che è già abbastanza complessa, ma se questa sarà la scelta ne prenderemo atto, non mi pare che questa scelta stia portando su una strada chiara. Anzi rischia di fermarsi su un binario morto perché i veti e i controveti rischiano di paralizzare il processo decisionale. Allora, se si riparte da zero ragionando con disponibilità e con il criterio ispiratore che è quello di fare le scelte migliori per affidare le presidenze di Camera e Senato il Pd c'è".

"Bisogna fare un passo in avanti - dice ancora Guerini - perché sulle affermazioni di principio generali siamo tutti d'accordo ma poi ci deve essere un metodo che deve essere seguito perché il metodo in un processo di questo tipo è fondamentale, è evidente che se si procede per strappi, per tavoli paralleli, per veti incrociati non mi pare che si affermi un metodo ma semplicemente il rischio io di blitz che non portano da nessuna parte o ad una paralisi del processo decisionale. La questione è trovare un metodo che sia capace poi di portare a compimento il percorso che dobbiamo fare, cioè quello di arrivare alle votazioni nelle due aule del parlamento in maniera utile e condivisa per le due scelte dei presidenti. Fino a questo momento non mio pare che le strade scelte stiano andando nella direzione giusta. Non è una questione id nomi ma innanzitutto di qual è il quadro nel quale definiamo le nostre scelte e che metodo che ci diamo e che dignità viene assicurata a tutte le forze politiche in un confronto che deve essere alto e non un confronto al ribasso".

"Siamo in una fase, anche per la complessità del quadro politico consegnatoci dall'esito elettorale, nella quale è necessario un passo dopo l'altro- ha concluso Guerini - saltare questi passi rischia di impegnarci in una discussione che poi si confronta con un dato che non è reale. Come partito dobbiamo presentarci il più possibile uniti e con una visione condivisa dei passaggi che dobbiamo fare, lavoriamo in questa direzione".