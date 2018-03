Emilio Fede: sono amico di Casalino, gli consigliai di proporsi a M5S

Roma, 22 mar. - "E' un mio amico, l'ho conosciuto quando uscì dalla casa del Grande Fratello. Venne da me per chiedermi consigli su come muoversi una volta terminata l'esperienza nella casa. Fui io a consigliargli di proporsi come Pr del movimento politico che stava nascendo, non so se si chiamasse già Movimento Cinque Stelle. Purtroppo la parola gratitudine è soltanto l'attesa di nuovi favori. Quando l'ho ricercato non mi ha mai più chiamato. Sono stato io a consigliarlo e oggi è considerato il numero 2 se non proprio 1 del Movimento. Il suo segreto è che non parla. Ascolta e non parla. E in politica questa cosa è geniale". Lo ha detto Emilio Fede a Radio Cusano Campus.