Fregolent-Sacalfarotto: No caminetti, Pd decida all'aperto e insieme

Roma, 22 mar. - "Un caminetto può servire a riscaldarsi, ma bisogna accertarsi che la canna fumaria sia efficiente. Diversamente si rischia di fare soprattutto del fumo." Lo dichiarano i deputati Pd Silvia Fregolent e Ivan Scalfarotto, commentando la notizia del vertice dei maggiorenti del partito, ieri sl Nazzareno.

"In questo momento tutto quello che serve sono una visione univoca e una linea precisa, tutto il contrario di quello che può risultare da una negoziazione fra capicorrente" proseguono "né ci pare sia produttivo affannarsi ad inseguire ipotesi più o meno attendibili come l'adesione o la ripulsa di proposte che nessuno ci fa, siano esse la partecipazione ad un Governo o la presidenza di un ramo del Parlamento."

"Pochi giorni fa" ribadiscono Fregolent e Scalfarotto "abbiamo deciso a larghissima maggioranza in Direzione di prendere atto del voto popolare e di sancire di conseguenza l'indisponibilità del Partito Democratico a collocazioni diverse da quella dell'opposizione. Quali fatti nuovi sono intervenuti per richiedere la convocazione di caminetti di notabili che speravamo di avere archiviato per sempre?"

"È sempre possibile" concludono gli esponenti Pd "di fronte a situazioni inedite, approfondire, riflettere, ridiscutere. Esistono molteplici luoghi e strumenti statutari in un Partito come il nostro, che è nato per allargare, non per restringere la partecipazione. Spegniamo dunque da subito e per sempre ogni tipo di caminetto e torniamo a decidere, come deve avvenire nel nostro partito, insieme e all'aperto."