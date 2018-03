Istat: sale la spesa delle famiglie per acquisto acqua minerale

Roma, 22 mar. - Nel 2016, in Italia la spesa media mensile familiare per consumi finali di beni e servizi si è attestata su 2.524 euro , di cui 448 euro (17,7% del totale) sono stati destinati all'acquisto di "Prodotti alimentari e bevande analcoliche". All'interno di tale categoria, la spesa media mensile per l'acquisto di acqua minerale è pari a 10,75 euro, registrando per il secondo anno consecutivo un incremento (+4,7% rispetto al 2015 e +8,6% rispetto al 2014), dopo la contrazione del periodo 2008-2014 (-27,1%). In occasione della Giornata mondiale dell'acqua, istituita dall'Onu e celebrata ogni anno il 22 marzo, l'Istat fornisce un quadro di sintesi delle principali statistiche sulle risorse idriche.

L'incidenza della spesa per acqua minerale su quella alimentare passa dal 2,9% del 2008 al 2,4% del 2016, e dallo 0,5% allo 0,4% sulla spesa media totale familiare.

La spesa media mensile per la fornitura di acqua connessa all'abitazione, rilevata a partire dal 2014, nel 2016 è pari a 13,59 euro, ed è aumentata dell'1,5% rispetto al 2015.