Mauritania, Amnesty: cresce repressione contro difensori diritti -7

Roma, 22 mar. - Campagne diffamatorie, aggressioni e minacce di morte si susseguono con totale impunità contro i difensori dei diritti umani, definiti spesso traditori, criminali, agenti stranieri, razzisti, apostati o politicanti. Queste intimidazioni provengono dai livelli più alti dello stato e da gruppi religiosi, spesso in concomitanza con riunioni internazionali in Europa.

Per esempio la difensora dei diritti umani Mekfoula Brahim è stata vittima di una campagna coordinata di diffamazioni sui social media e ha ricevuto minacce di morte solo per aver chiesto l`assoluzione del blogger Mohamed Mkhaïtir, condannato a morte per blasfemia.

(Segue)