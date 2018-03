Mauritania, Amnesty: cresce repressione contro difensori diritti -5

Roma, 22 mar. - Ma non sono solo le proteste a essere vietate: interi gruppi che combattono contro la schiavitù e la discriminazione sono messi fuorilegge. Il rapporto documenta i casi di oltre 43 di questi gruppi che, nonostante ripetute richieste di registrazione, non hanno mai ottenuto l`autorizzazione. Tra questi gruppi vi sono il movimento per la democrazia Kavana ("È abbastanza") e l`associazione antischiavista Iniziativa per il risveglio del movimento abolizionista (Ira).

"Non essere riconosciuti come `associazione autorizzata` è come avere una spada che pende sulle nostre teste. Portiamo avanti le nostre attività ma sappiamo che da un momento all`altro le autorità possono chiuderci e portarci in galera", ha dichiarato ad Amnesty International Yacoub Ahmed Lemrabet, presidente di Kavana. (Segue)