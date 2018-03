Mauritania, Amnesty: cresce repressione contro difensori diritti -4

Roma, 22 mar. - Il diritto di manifestazione in Mauritania è praticamente negato. Negli ultimi anni, 20 gruppi per i diritti umani hanno fatto sapere ad Amnesty International che le loro manifestazioni pacifiche erano state vietate o disperse, in alcuni casi con l`uso eccessivo della forza che aveva causato feriti tra i dimostranti.

Nell`aprile 2017 nella capitale Nouakchott una marcia di un centinaio di giovani attivisti che chiedevano politiche in materia d`istruzione più inclusive è stata dispersa con la violenza e 26 manifestanti sono stati arrestati.

Il 28 novembre 2017 15 aderenti all`Associazione delle vedove e degli orfani sono stati arrestati e altri picchiati dalle forze di sicurezza durante una manifestazione pacifica. Un orfano è stato colpito con un pugno al volto e ha dovuto subire un ricovero. (Segue)