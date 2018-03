Mauritania, Amnesty: cresce repressione contro difensori diritti

Roma, 22 mar. - In un nuovo rapporto sulla Mauritania, presentato questa mattina a Dakar, Amnesty International ha denunciato che i difensori dei diritti umani che denunciano la persistente pratica della schiavitù e la discriminazione nel paese vanno incontro ad arresti arbitrari, torture, detenzione in centri isolati e il sistematico divieto delle loro manifestazioni.

Il rapporto accusa inoltre il governo mauritano di negare sistematicamente l`esistenza della schiavitù.

"Nonostante la schiavitù sia stata abolita per legge quasi 40 anni fa, il governo mauritano mostra profondo disprezzo per i diritti umani continuando non solo a tollerarla ma anche perseguitando coloro che la denunciano", ha dichiarato Alioune Tine, direttore di Amnesty International per l`Africa centrale e occidentale. (Segue)