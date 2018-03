Elezioni: Pascucci (Iic), Parlamento ascolti istanze sindaci

Roma, 22 mar. - "I sindaci sono l'ultima frontiera dello Stato, l'unico punto di riferimento per i cittadini che ogni giorno bussano alle porte dei Comune per chiedere assistenza e diritti. In tutto questo negli ultimi anni la risposta dei vari governi è stata tagliare oltre 40 miliardi di euro di fondi agli enti locali. Se vogliamo risollevare il Paese dobbiamo invertire questa tendenza". Lo ha detto Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri e coordinatore nazionale di Italia in Comune, il partito dei sindaci fondato insieme a Federico Pizzarotti, primo cittadino di Parma, che si riunirà sabato e domenica prossima a Roma per lanciare la Carta dei Valori e lo Statuto.

"Circa l''80% dei cittadini che viene nei Municipi lo fa per chiedere aiuto perchè non riesce ad arrivare a fine mese", ha detto Pascucci. "C'è un chiaro malessere che solo chi come noi amministra i territori è in grado di intercettare, non certo chi siede in Parlamento e viene eletto in base a logiche di partito, senza essersi guadagnato la preferenza dei cittadini", ha concluso il coordinatore di Italia in Comune.