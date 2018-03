Roma, 22 mar. - "Continuano a infangare la memoria di un grande statista con frasi e gesti ignobili. Noi stiamo dall'altra parte: con lo Stato, con la democrazia, con la politica". Così Matteo Richetti commenta su Twitter l'oltraggio alla lapide in ricordo di Aldo Moro e della sua scorta imbrattata questa notte in via Fani.