Camere, Martina: no soluzioni precostituite, confronto sia aperto

Roma, 22 mar. - "Si è trattato di un confronto utile anche questa sera, nel solco del mandato che mi è stato affidato dalla Direzione nazionale e che sto sviluppando con la segreteria, i segretari regionali e provinciale. Ribadiamo ancora che sulle presidenze delle Camere non possono esserci confronti tra gruppi con soluzioni precostituite solo da alcuni mentre è necessario un dialogo fra tutti aperto e trasparente in grado di identificare soluzioni di alto profilo e garanzia per le istituzioni. Se ci sarà modo di contribuire a questo lavoro nelle condizioni giuste non faremo mancare il nostro contributo. Quanto alle scelte interne al PD, confermo che lavorerò perché anche le proposte dei capigruppo rispondano ai criteri condivisi di rappresentatività e massima unità che guidano tutto il nostro impegno in particolare in questa fase importante di avvio legislatura". Così il Segretario reggente alla fine della riunione dei dirigenti Pd al Nazareno che si è svolta ieri sera.