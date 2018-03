Gasparri: difficile governo con M5S, anche da parte loro

Roma, 22 mar. - "La vedo difficile. Non solo da parte nostra. Anche da parte loro". Così Maurizio Gasparri in un'intervista al Corriere della sera risponde sull`ipotesi che il centrodestra, Forza Italia compreso, coi M5S faccia il governo.

Quanto alle mire del leader leghista Gasparri osserva: "se Salvini coltiva il sogno di diventare il leader del centrodestra, che interesse avrebbe a distruggere il centrodestra stesso? Come uno che sogna di guidare una macchina e finalmente ne ha la possibilità. Secondo lei, la va a distruggere alla prima curva?".

Secondo l'esponente di Fi infatti dietro "la chiusura dell`accordo su Fedriga in Friuli-Venezia Giulia, implicitamente, c`è l`ok della Lega sul fatto che la presidenza del Senato debba andare a FI". E per quel ruolo "il nome che preferiamo tutti è Paolo Romani".

"D`altronde, come si è visto anche in precedenti esperienze, le forze politiche hanno l`obbligo di mettersi attorno a un tavolo per far partire la legislatura - prosegue Gasparri -. Detto questo, com`è noto, il Senato ha un regolamento diverso. Per cui già se la terza votazione andasse a vuoto, ci sarebbe un ballottaggio tra i candidati che hanno avuto più voti nello scrutinio precedente. E avremmo in teoria i numeri per votare un presidente del centrodestra".

Quanto al governo "lì inizia una partita che può durare a lungo" e secondo Gasparri "ci sono delle possibilità che un governo che parta dal centrodestra possa trovare i consensi. E non si tratta mica di fare compravendite, eh? Si ricorda quanti eletti grillini mollarono sul nascere il M5S subito dopo il voto del 2013? Aspettiamo, la partita è lunga".