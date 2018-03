Terna, in Piano 2018-2022 utile netto in crescita media del 3%

Roma, 22 mar. - Terna prevede nel Piano 2018-2022 un aumento dei ricavi di gruppo a circa 2,55 miliardi di euro e dell`Ebitda a circa 1,9 miliardi di euro nel 2022, con una crescita media annua di oltre il 3% per entrambi gli indicatori a partire dal 2017. In miglioramento anche l`utile netto, con una crescita media annua di circa il 3%, che porterà ad un utile per azione (Eps) di circa 38 centesimi di euro nel 2022. Per il 2018 Terna prevede che gli investimenti totali si attesteranno a circa 1,1 miliardi di euro, mentre i ricavi complessivi sono previsti a circa 2,2 miliardi di euro, con un Ebitda di circa 1,61 miliardi di euro. Conseguentemente si prevede un utile per azione di circa 34 centesimi di euro.

Con questi risultati verrà garantito un operating cash flow di circa 6,3 miliardi di euro nell`arco di piano, che contribuirà alla flessibilità necessaria per realizzare gli investimenti previsti sostenendo nel contempo un`attrattiva politica dei dividendi. La struttura finanziaria di Terna resterà solida e il rapporto debito netto/rab rimarrà al di sotto del 60% nel quinquennio.