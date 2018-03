Cina: prenderemo tutte le "misure necessarie" contro sanzioni Usa

Roma, 22 mar. - La Cina prenderà tutte le "misure necessarie" per difendersi da tariffe e sanzioni commerciali che il presidente degli Stati uniti Donald Trump intende imporre, per un valore che il New York Times quantifica in almeno 50 miliardi di dollari, sui prodotti cinesi.

Pechino è pronta ad adottare "tutte le misure necessarie" per difendersi, ha sottolineato il ministero cinese per il Commercio. "La Cina non avrà un atteggiamento pigro. Prenderemo inevitabilmente tutte le misure necessarie per difendere risolutamente i nostri diritti e interessi legittimi", ha detto il ministero in un comunicato, denunciando il "protezionismo" e "l'unilateralismo" di Washington.

(fonte afp)