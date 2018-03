Roma, 22 mar. - Il governo migliore? Per Ettore Rosato, capogruppo uscente del Pd alla Camera, intervistato a Circo Massimo, sarebbe "un monocolore del Pd con tutti gli altri partiti che ci sostengono dall'esterno. È un po' la pretesa che ha il M5s, non vedo perché non possiamo avanzarla anche noi". Ma Rosato confida nel capo dello Stato: "Sergio Mattarella saprà trovare uno sbocco".