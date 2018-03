Terna: in Piano al 2022 valorizzazione infrastrutture tlc

Roma, 22 mar. - Terna prevede nel Piano 2018-22 per quanto riguarda le attività non regolate un orientamento "al supporto della transizione energetica". Terna consoliderà il suo ruolo di Energy solution provider, "sviluppando servizi per le imprese e cogliendo le opportunità di mercato ad alto valore aggiunto per i clienti tradizionali e rinnovabili. Nel settore delle Tlc il business di Terna sarà indirizzato al perseguimento di opportunità basate sulla valorizzazione delle infrastrutture del gruppo".

Proseguiranno, inoltre, le attività per la realizzazione degli Interconnector che verranno finanziati con risorse di terzi. Si prevede che le attività non regolate apporteranno un contributo all`Ebitda del gruppo per circa 350 milioni di euro nell`arco di Piano.

Terna prevede nel Piano 2018-22 un valore degli asset regolati (Rab, il valore del capitale netto investito a fini regolatori) che arriverà a 17,5 miliardi di euro nel 2022, con un tasso di crescita media annua nell`arco di Piano (Cagr) superiore al 3%.