Roma, 22 mar. - Ettore Rosato, capogruppo uscente del Pd, liquida come "gossip" le voci di Luca Lotti alla presidenza del Copasir e Maria Elena Boschi alla presidenza della Vigilanza Rai: "Boschi ha scritto dicendo che non è disponibile per fare tute le cose elencate nelle ultime settimane. È una simpatica provocazione", ha detto a Circo Massimo su Radio Capital.

Quanto ai prossimi capigruppo di Camera e Senato del Pd "non devono essere renziani".