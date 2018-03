Rosato: se presidenti Camere già decisi da altri non va bene

Roma, 22 mar. - "Siamo disponibili al confronto, a ragionare insieme, ma non a sederci a un tavolo dove è tutto deciso. In quel caso basta un sms". Così Ettore Rosato, capogruppo uscente del Pd alla Camera, a Circo Massimo su Radio Capital sul rifiuto dei dem a prendere parte al tavolo unitario chiesto da Silvio Berlusconi. "Per le presidenze del Parlamento ci hanno detto: 'Abbiamo già deciso i presidenti di Camera e Senato, uno a Forza Italia e uno al M5s. Ci vediamo e ve lo diciamo'. Così non va bene. Noi siamo disponibili al confronto e a ragionare insieme se si riparte da zero", aggiunge.

"Il gioco per spartirsi le poltrone lo stanno facendo in modo molto duro, sia nel M5s che nel centrodestra - continua Rosato - se hanno deciso di chiudere un accordo fra loro è assolutamente legittimo. Ci propongano però persone all'altezza sia sotto il profilo della competenza che della rappresentanza".

"È evidente che ove ci venisse proposta una presidenza di Camera o Senato non ci sfileremmo - aggiunge Rosato - ma è una scelta di chi ha vinto le elezioni. Non è successo, non stiamo protestando. Di sicuro in aula la nostra opposizione non seguirà l'esempio del M5s, che ha fatto le barricate quando abbiamo votato per Grasso e Boldrini: avremo un atteggiamento responsabile, certamente non sosterremo candidature che non sono condivise".