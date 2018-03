Terna, Piano 2018-22: investimenti 5,3 mld(+30%), dividendo +6% -2

Roma, 22 mar. - Terna prevede investimenti per lo sviluppo della rete elettrica in Italia che nei prossimi 5 anni raggiungeranno i 5,3 miliardi di euro, con un incremento di oltre il 30% rispetto ai circa 4 miliardi di euro previsti dal Piano Strategico precedente. Il 70% dei nuovi investimenti sarà sostenibile poiché volto a risolvere le congestioni e migliorare la qualità del servizio, nonché l`aspetto ambientale e visivo.

Circa 2,8 miliardi di euro sono dedicati allo sviluppo della rete elettrica nazionale con interventi per incrementare le interconnessioni con l`estero, rafforzare le connessioni tra le zone di mercato e razionalizzare le reti nelle principali aree metropolitane del paese. Nello specifico tra le interconnessioni internazionali, progetti che mettono l`Italia al centro del sistema nord continentale, balcanico ed euro mediterraneo, con l`obiettivo di aumentare la capacità di scambio transfrontaliera facilitando la progressiva integrazione dei mercati a livello continentale, figurano quelle con Francia e Montenegro, la cui ultimazione è prevista entro la fine del 2019, e l`avvio dei lavori del nuovo progetto SA.CO.I.3 (collegamento Sardegna, Corsica e Penisola Italiana).

Circa 700 milioni sono dedicati al Piano di difesa: Terna prevede la realizzazione e l`installazione di dispositivi per accrescere la sicurezza e la stabilità del sistema e l`ulteriore sviluppo della propria rete in fibra ottica con un piano mirato di nuova posa. Circa 1,9 miliardi di euro sono dedicati ad attività di rinnovo ed efficienza, principalmente per il miglioramento della qualità del servizio e per l`integrazione della rete elettrica acquisita a fine 2015 dal gruppo Fsi.