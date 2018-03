Terna, Ferraris: 2017 anno molto positivo, dividendo in crescita

Roma, 22 mar. - "Il 2017 è stato un anno molto positivo per il gruppo, con risultati in crescita in tutti i principali indicatori economici e finanziari", ha commentato l`amministratore delegato e direttore generale, Luigi Ferraris per il quale "ciò ha reso possibile riconoscere agli azionisti un dividendo 2017 in crescita. Questi numeri, unitamente alla significativa accelerazione impressa agli investimenti, cresciuti del 21% rispetto al 2016, sono alla base del Piano strategico 2018-2022 che accompagnerà il Paese verso una piena trasformazione energetica".

"L`obiettivo è quello di una completa integrazione delle rinnovabili e di digitalizzazione dell`infrastruttura per una maggiore sicurezza e resilienza, a beneficio di tutto il sistema. Gli obiettivi ambiziosi, che ci siamo dati per il futuro - ha concluso Ferraris - e che intendiamo rispettare, ci consentono per altro di garantire a tutti i nostri azionisti una generosa politica dei dividendi, in crescita rispetto al piano precedente a garanzia di un sicuro e prevedibile ritorno sull`investimento".