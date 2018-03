Terna, Piano 2018-22: investimenti 5,3 mld (+30%), dividendo +6%

Roma, 22 mar. - Via libera dal Cda di Terna al Piano industriale 2018-22 Sono previsti 5,3 miliardi di euro di investimenti in Italia, in aumento di oltre il 30% rispetto al piano precedente. Di questi, circa 2,8 miliardi di euro sono relativi allo sviluppo della rete nazionale e delle interconnessioni con l'estero. Prevista inoltre una nuova politica dei dividendi con visibilita quinquennale: dal 2018 al 2020 si prevede un dividendo per azione (dps) con una crescita media annua (Cagr) del 6% rispetto al dividendo di competenza dell¡'esercizio 2017.

Per gli anni 2021 e 2022 si prevede un payout del 75%, con un dividendo minimo comunque garantito pari al dividendo di competenza dell'esercizio 2020.