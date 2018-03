Petrolio, greggio in leggero calo: Wti a 65,12 dollari a barile

Roma, 22 mar. - Dopo due giorni di rialzi il greggio questa mattina viaggia in leggero calo sui mercati asiatici anche se i prezzi tendono i livelli toccati ieri con il Brent che sfiora i 70 dollari al barile e il Wti sopra quota 65. Il Wti è a quota 65,12 dollari al barile in calo di 0,03 centesimi mentre il Brent è a quota 69,35 dollari al barile in flessione di 0,13 centesimi. A determinare l'aumento dei prezzi degli ultimi due giorni sia la ripresa americana su cui si è espressa la Fed sia le nuove tensioni geopolitiche tra Usa e l'Iran con la produzione di Teheran che potrebbe di nuovo scendere.