Siria, Onu: Guterres allarmato per "abominevoli" attacchi chimici

Roma, 22 mar. - Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha espresso ieri al sua preoccupazione riguardo ai presunti attacchi chimici in Siria ed ha esortato il Consiglio di sicurezza ad agire per affrontare "tali gravi crimini". L'appello è arrivato dopo che Guterres si è riunito martedì con il capo dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opcw), che ha indagato su oltre 70 casi di attacchi con gas tossico in Siria dal 2014.

"Il segretario generale è allarmato per le persistenti accuse sull'uso di armi chimiche nella Repubblica araba siriana", si legge in un comunicato dell'Onu. Mentre l'uso di armi chimiche è "ingiustificabile e abominevole", "altrettanto ingiustificabile è la mancanza di risposta a tale uso", si afferma. "L'impunità non può prevalere rispetto a tali crimini gravi".

Guterres ha rinnovato poi il suo appello al Consiglio di sicurezza "a dimostrare unità e risoluzione su questo argomento".

(fonte afp)