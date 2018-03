Francia, Sarkozy: contro di me "nessuna prova materiale"

Roma, 22 mar. - L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy ha denunciato ai giudici l'assenza di prove a suo carico nell'ambito dell'inchiesta per presunti finanziamenti illeciti ottenuti dalla Libia di Muammar Gheddafi durante la sua campagna elettorale nel 2007. Sarkozy è stato formalmente incriminato ieri per "corruzione passiva", "finanziamenti illeciti alla campagna elettorale" e "occultamento di fondi pubblici libici". "Durante le 24 ore della mia custodia, ho provato con tutta la forza della mia convinzione di dimostrare che gli indizi gravi e concordanti che sono alla base delle accuse non esistevano. Dall'11 marzo 2011, vivo l'inferno di questa calunnia", ha detto l'ex presidente della Repubblica, chiedendo di essere posto sotto lo status di testimone assistito.

A riportare le parole di Sarkozy ai magistrati è oggi il quotidiano Le Figaro. "Nell'elenco dei fatti che contestate, avete indicato che ho lavorato per promuovere gli interessi dello stato libico. Come si può dire che ho favorito gli interessi dello stato libico? Sono stato io a ottenere il mandato dell'Onu per colpire lo stato libico di Gheddafi. Senza il mio impegno politico, questo regime probabilmente sarebbe ancora presente", ha spiegato Sarkozy.

(segue)