Google lavora alla sua tecnologia blockchain -2

New York, 22 mar. - Secondo le fonti dei media americani Google sta sviluppando questa tecnologia che altre aziende possono usare per verificare le transazioni. Tuttavia non è chiaro se e quando Google deciderà di mettere il prodotto sul mercato, anche se prevede di offrire questo servizio all'interno del suo pacchetto cloud per differenziarsi dagli altri concorrenti.

Allo stesso tempo il colosso tecnologico sta acquistando e investendo in startup che si lavorano su questi temi. Tuttavia, molti degli accordi non sono stati resi pubblici, sostengono le fonti, anche se Google è stato un dei più importanti investitori, davanti a Citygroup e Goldman Sachs.